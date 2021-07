Acquaroli: «Nelle Marche situazione sotto controllo, Green Pass non è priorità» | VIDEO 

Il governatore Francesco Acquaroli chiarisce la posizione delle Marche riguardo alla situazione contagi e alla questione Green Pass per i ristoranti: «Credo che non si debbano rincorrere altri Paesi- ha spiegato il presidente della Regione, intervenuto alla trasmissione "Stasera Italia" di Mediaset- La vaccinazione sta procedendo bene, nelle Marche abbiamo raggiunto un milione di prime dosi su un milione e mezzo di residenti, facciamo 14mila dosi al giorno e oggi abbiamo 12 ricoverati nei nostri ospedali. La media di positivi settimanali è di 14 su 100 mila abitanti quando la zona gialla scatta con 50 positivi di media. A livello nazionale questa media è pari a 11. C’è una situazione sotto controllo, in questo momento credo che il Green Pass non sia la proprità».