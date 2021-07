Il Green pass c’è, la chiarezza no: parlano i ristoratori | VIDEO

Da Portonovo al centro di Ancona. Le voci di Marcello Nicolini, presidente del consorzio "La Baia" di Portonovo e titolare del ristorante "Da Marcello", e di Laura Campanella del "Giuliani". Per entrambi i ristoratori il Green Pass è una buona idea se serve a spronare le vaccinazioni, ma il 6 agosto (data di entrata in vigore della norma) è sempre più vicino e il problema è come gestire i controlli. «E' tutto non spiegato o spiegato male» dice Laura. Più tranquillo Marcello: «In qualche modo faremo, questo virus io l'ho avuto, è brutto e non si può far finta di nulla davanti a una roba del genere».