In piazza contro Green pass e vaccino: «Sterminio di massa, salviamo i bambini!» | VIDEO

Oltre 200 persone si sono radunate in piazza Cavour dopo sette giorni dall'ultima manifestazione. Corteo saltato per mancata autorizzazione, manifestanti in presidio pacifico. Qualcuno però si è lasciato andare a parole forti

Manifestanti non in regola con le autorizzazioni, il corteo “No Green pass” non si fa. Quella che doveva essere una mobilitazione verso piazza della Repubblica e culminare con una fiaccolata al Passetto si è trasformata quindi in un sit-in pacifico a piazza Cavour. Oltre 200 persone si sono radunate scandendo al grido di "Libertà, libertà" il disappunto contro vaccini, governo e green pass. Qualcuno ha lasciato il raduno per dirigersi spontaneamente sotto il palazzo della Rai. C'è chi non ha risparmiato parole forti verso la politica sanitaria anti-Covid, richiamando la dittatura nazista e parlando della campagna vaccinale come «Sterminio di massa».