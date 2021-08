Green pass, l'assessore Latini: «Forzatura e discriminazione» | VIDEO

Green pass e obbligo vaccinale per gli insegnanti? «Il Green pass non è solo vaccino, ma anche tampone salivare e guarigione. Per me è una sorta di discriminazione. Anche nelle conferenze stampa e nei grandi eventi è richiesto il tampone, perché sappiamo che c’è una percentuale di vaccinati che può riprendere il virus. In Israele si parla di terza dose in una quarta ondata dove si sono contagiati anche i vaccinati. Il Green Pass è una discriminazione per quelle poche persone che ancora non hanno fatto il vaccino. Gli insegnanti saranno vaccinati per oltre il 90% entro settembre, quindi è una forzatura. Le leggi però ci sono e vanno rispettate».