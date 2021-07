Restrizioni e Green pass: «Lavoriamo per un terzo degli incassi» | VIDEO 

Igor Pace è l’amministratore della Co.Ge.Pi, il consorzio che gestisce gli impianti del Passetto, Ponterosso e Chiaravalle: «Speravamo, ingenuamente, che il Green pass superasse le restrizioni già in vigore che limitano il numero di atleti in vasca, ma pare non sia così. Le cose si accumulano e riceviamo telefonate da chi non è vaccinato per riavere i soldi dell’abbonamento».

