Grand Tour delle Marche, 7 mesi di eventi per rilanciare la regione | VIDEO

Ventisei appuntamenti in diversi comuni da giugno a dicembre, un solo evento che unisce tutte le Marche. Il “Grand Tour 2021” diventa un appuntamento senza fine. Sì, perché quest’anno la piattaforma di “Tipicità” permette al visitatore di entrare in contatto con il territorio già da casa sua: potrà visitare borghi e spiagge che ospiteranno gli eventi già comodamente dal salotto. «Una immersione preventiva- dice Angelo Serri, direttore di “Tipicità”- al suo ritorno però non lo abbandoniamo, resta nella community e continuiamo a seguirlo con le proposte di “Tipicità experience”. Insomma un evento che da quest’anno possiamo dire che non finisce più». L’edizione è stata presentata oggi nella sede della Regione Marche e si sviluppa su due direttrici capaci di raccontare il nostro territorio: il cibo e la manodopera.