Un videoclip contro la prepotenza: "Graffiti" è girato ad Ancona | VIDEO

Per il videoclip "Graffiti" ha scelto Ancona come set. L'abruzzese Guglielmo Piersanti, in arte DeLo, ha scelto il centro del capoluogo come scenario della canzone. I due protagonisti, l'autore stesso e Martina Di Marco, si incontrano tra Passetto, porto e i vicoli della "dorica" liberi di sorridere e godersi la reciproca compagnia. “Graffiti” è "un manifesto contro l’invidia e la prepotenza: invita l’ascoltatore a godersi la vita sebbene a volte ci si senta sopraffatti e sfiduciati perché si è stati feriti o perché si è fatto del male. Non è necessario crucciarsi se nel nostro passato alcuni passaggi non sono stati belli o non sono andati come da piano, così come alcune relazioni che hanno preso pieghe inaspettate e che ci hanno lasciati con l’amaro in bocca".