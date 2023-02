Giuseppe, morto a 16 anni durante lo stage. Gli studenti scendono in piazza: «Non è scuola e non è lavoro, non si può morire così» | VIDEO

ANCONA - Manifestazione degli studenti, ieri pomeriggio, davanti all'Ufficio Scolastico Regionale, a un anno dalla morte di Giuseppe Lenoci. Il 16enne aveva perso la vita in un incidente durante un percorso di stage . "Non è scuola, non è lavoro" è lo slogan portato in sit-in dal Gulliver, Rete Studenti Medi Marche, Robin Hood e Officina Universitaria e UdU Ancona. Messaggio appoggiato dalla Cgil, in piazza con il segretario generale Marche Giuseppe Santarelli. Le richieste sono quelle di una revisione del sistema di alternanza scuola-lavoro.