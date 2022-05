A Jesi si conclude una tappa storica. L'eritreo Biniam Girmay vince in Vallesina battendo in volata Mathieu Van Der Poel

A Jesi si conclude una tappa storica. L'eritreo Biniam Girmay vince in Vallesina battendo in volata Mathieu Van Der Poel. Per lui è la prima partecipazione in una grande corsa a tappe. Le immagini suggestive dell'arrivo. Lopez resta in rosa.