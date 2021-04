La Meloni a Numana promuove Acquaroli: «Ora battaglia per porto e ultimo miglio» | VIDEO

«Sono estremamente fiera del lavoro che il presidente Acquaroli e tutta l'amministrazione ha fatto in questi primi sei mesi, perchè sono i numeri a parlare». La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha fatto il punto sui primi sei mesi di governo regionale della Giunta Acquaroli. «Sosteniamo la battaglia del presidente per l'ultimo miglio e la valorizzazione del porto di Ancona- ha proseguito la Meloni- lo scalo dorico, per noi, è uno dei più strategici».