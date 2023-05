Salvini, Meloni e Tajani per Silvetti sindaco: «Non può esistere zona di Ancona dove gli italiani sono emarginati» | VIDEO

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha partecipato al comizio elettorale in piazza Roma per lanciare la candidatura di Daniele Silvetti in vista delle comunali. Con lei i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani

