Centrodestra ad Ancona, Giorgia Meloni: «Legata a questa città, qui ho aperto la mia campagna elettorale» | VIDEO

Il premier prepara la volata per Daniele Silvetti a sindaco di Ancona. Le parole di Giorgia Meloni sul palco di piazza Roma

ANCONA - «Ho aperto la campagna elettorale lo scorso agosto proprio in questa città. Dopo 6 mesi di governo torno in questa piazza a sentire da voi come ritenete che il governo stia lavorando». Inizia così l'intervento di Giorgia Meloni sul palco di piazza Roma. La leader di Fratelli d'Italia e presidente del consiglio prepara la volata al candidato sindaco Daniele Silvetti. Le sue parole.