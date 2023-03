Tutta l'energia di Gianni Morandi al PalaPrometeo | VIDEO

Una piccola raccolta di video girati dai fan del cantante, che si è esibito ieri sera al PalaPrometeo di Ancona. Un tuffo nel passato e tanta energia. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi è partito con il suo GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani. Dopo le prime tappe a Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino, ecco un estratto della tappa di Ancona.