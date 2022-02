Gimbo, che schiacciata all'All Star NBA! | VIDEO

CLEVELAND - La schiacciata a canestro di Gianmarco Tamberi. Un colpo in puro stile NBA all'All Star Game negli Stati Uniti. Per il campione olimpico di salto in alto si tratta di un altro sogno realizzato: Gimbo è un grande appassionato di basket e si è finalmente esibito in uno dei palcoscenici più importanti del mondo per la palla a spicchi. Il video è tratto da Youtube (Canale Pittsburgh girl).