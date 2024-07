Gimbo nuovo testimonial delle Marche con la testa all'ultima olimpiade: "Firmare per oro e ritiro a Parigi? Decisamente sì"

ANCONA - Gianmarco Tamberi, il campione di salto in alto, ha firmato oggi pomeriggio un accordo come testimonial della Regione Marche. L’atleta, portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi, rappresenterà la sua terra natale in una serie di iniziative promozionali. Durante la conferenza stampa, Tamberi ha condiviso la sua emozione per questo nuovo ruolo e ha parlato del suo futuro. "Mettere la firma per l'oro e il ritiro dopo la sera del 10 agosto? Decisamente sì, è l'ultima grande sfida che ho in testa. Se dovessi centrarla sarebbe difficile trovare altre motivazioni", ha dichiarato il campione anconetano.