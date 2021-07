Il cuore prima delle olimpiadi, Gimbo chiede la mano alla sua Chiara | VIDEO

Il campione di salto in alto verso i fiori d'arancio: ha chiesto la mano di Chiara Bontempi prima di partire per le olimpiadi di Tokyo

Il video è stato pubblicato dallo stesso campione sul proprio profilo Instagram, accompagnato da un messaggio al miele per la sua amata Chiara: «C'è solo un ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo...ti amo amore mio».