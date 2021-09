Ciriachino e murales: «Grazie Gimbo, ambasciatore volante» | VIDEO

Ciriachino e sorprese per l'oro olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi. Notte di emozioni al "suo" Palaindoor. Il murales di Lorenzo Nicoletti commuove il campione: «Devo vincere anche a Parigi per essere all'altezza di tutto questo»

Ancona celebra il suo campione, le Marche vivono un'altra "notte magica" dopo il Mancini-day. Riflettori e affetto al Palaindoor sono stati tutti per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 si è emozionato non poco quando, a sorpresa, ha tolto la benda e si è trovato davanti al murales che da questa sera campeggerà nell'impianto della Montagnola. La Mancinelli ha consegnato il ciriachino d'oro: «Sei il nostro ambasciatore volante nel mondo, patrimonio non di Ancona ma dell'umanità».