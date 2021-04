Emergenza Covid, il generale Figliuolo in visita ad Ancona | VIDEO

Prima l'inaugurazione dell'hub vaccinale a Piedripia di Macerata, poi il sopralluogo in quello già operativo al centro sportivo "Paolinelli" della Baraccola d Ancona. Mattinata nelle Marche per il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Accompagnato dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, Figliuolo ha poi incontrato i vertici della Regione a Palazzo Raffaello per un summit privato. Le sue parole sulla campagna vaccinale nella nostra regione, insieme a quelle dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Quest'ultimo ha spiegato i motivi che hanno portato al rallentamento nelle somministrazioni dopo le recenti valutazioni su AstraZeneca. Un punto anche sulle prospettive per le prossime settimane.