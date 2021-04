Gelmini ad Ancona: «Maggio mese di riaperture, ma dipenderà da vaccinazioni» | VIDEO

Giornata 'marchigiana' per il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, che oggi dopo Ancona si rè recata a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno. Prima dell'incontro in Regione con il governatore, Francesco Acquaroli, per fare il punto tra le altre cose sull'andamento della campagna vaccinale la Gelmini, come riporta l'agenzia Dire, ha incontrato gli eletti di Forza Italia nelle Marche nella sede del consiglio regionale in piazza Cavour. Il ministro ha parlato anche di riaperture, indicando nel mese di maggio quello più probabile per ripartenze più decise. Tema, questo, legato però sia all'andamento dei contagi che a quello della campagna vaccinale. Ad accogliere la Gelmini sono stati l'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, la consigliera regionale Jessica Marcozzi e il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui.