Operazione Garantisce lui: l'ispezione antiriciclaggio | VIDEO

Nel mirino dell’operazione Garantisce lui sono finite numerose società finanziarie e i cosiddetti Confidi minori. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 46 persone, responsabili, a diverso titolo, dell’ abusiva attività finanziaria e, in parte, al ricorrere dei presupposti, anche per il correlato reato contemplato dalla Legge antiusura.

Decisamente consistente è stata l’entità degli incassi per il rilascio delle polizze e delle provvigioni riconosciute ai segnalatori della clientela, complessivamente quantificati dalle Fiamme Gialle ascolane in 1,5 milioni di euro. Ammontano a 217,5 milioni di euro le garanzie rilasciate in assenza delle titolarità previste dalla legge.