Apre il "Garage", lo spazio polifunzionale targato Raval | VIDEO

Un centro a disposizione per eventi nel cuore del Piano. In via Giordano Bruno apre il "Garage": è targato Raval Family

Mille metri quadrati dell'ex Opel Ruggeri a disposizione di eventi temporanei. Gestione targata "Raval". Venerdì aprirà i battenti "Garage", lo spazio polifunzionale nel cuore del Piano. Ospiterà Food&drink, mostre, mercatini, fiere, eventi culturali e tutto ciò che Raval Family o le realtà del territorio proporranno. «Sarà un luogo mutevole, non aperto in modo permanente- spiega Federico Pesciarelli, socio Raval- Non si tratta di un locale. Perché il Piano? Perché no?». Il via questo week end con Vinokilo, il festival del vintage.