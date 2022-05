Galleria Risorgimento come il tunnel di Montecarlo: «Rumori di auto e moto sembrano caccia in decollo» | VIDEO

ANCONA - Lo sfogo di Ezio Romeo, titolare del B&B 'Il Canale'. I rumori delle auto e delle moto che sfrecciano nel tunnel in barba al limite di velocità è un problema di quasi tutte le notti. Poi c'è la questione pulizia di via del Canale, tra cestini per l'immondizia quasi inesistenti e contenitori condominiali che rischiano di rovesciarsi sull'ingresso di un garage. Infine la discarica a cielo aperto di via XXV aprile. Il tour con i rappresentanti dell'associazione anti-degrado Ancona, a cui Ezio si è rivolto per sollecitare alla risoluzione dei problemi. «Ho scritto al Comune via mail e via pec- conclude l'uomo-ma non ho mai ricevuto risposta».