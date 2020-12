Banda del bancomat in azione: ecco come derubavano gli anziani | VIDEO 

Nel video diffuso dai carabinieri si nota come due malviventi sono riusciti a impossessarsi della carta di un’anziana. Lui getta a terra una banconota, facendo credere alla malcapitata che fosse caduta a lei: in quell’attimo di distrazione, la donna sfila la carta dalle mani della vittima. Il modus operandi, comune a diversi colpi effettuati tra Ancona e Roma, ha permesso ai militari di risalire alla banda. In manette sono finiti tre cittadini romeni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il trio riusciva a utilizzare quelle carte per acquisti costosi. Come? Prima di rubare la tessera uno di loro si appostava davanti alla cassa del supermercato o davanti allo sportelo bancomat per fotografare il codice Pin usato dalla vittima.