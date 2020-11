Furti nel quartiere, la chat non basta: rabbia e diffidenza dopo l’ennesimo raid | VIDEO 

Siamo stati nel quartiere Monte d’Ago, una delle zone colpite nuovamente dai ladri. Poca voglia di parlare davanti a una telecamera da parte dei residenti, chi ci ha messo la faccia ha detto che la paura c’è e chiede maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. La chat di quartiere fa quello che può, i vicini segnalano macchine, volti o circostanze sospette. A Monte d’Ago però, come in altri quartieri della città, se non sei di zona c’è diffidenza. «Qualsiasi persona vedi, anche se sta ferma o guarda il panorama, diventa un sospettato».