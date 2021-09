«Salviamo il clima, da Ancona possiamo contribuire così» | VIDEO

Un centinaio di persone, tra cui molti giovanissimi, si sono dati appuntamento stamattina davanti al teatro delle Muse per aderire al sit-in di Fridays for future. Come poter affrontare i cambiamenti climatici e salvare il pianeta, partendo da Ancona

