VIDEO La canzone del "bla bla bla" irrompe alla conferenza del Comune

Un gruppo di persone ha interrotto la conferenza stampa degli assessori comunali in occasione dell'avvio dell'iniziativa Sostenibilmente in piazza Cavour

«Per il verde si vedrà, si dovrebbe continuar ed invece si continua a tartagliar...». Il ballo del quà quà diventa la base del testo riadattato ad hoc e cantato dei manifestanti questa mattina in piazza Cavour.

Una decina di persone (c'erano esponenti di Potere al popolo, Fridays 4 Future, Altra Idea di Città ed Extincion Rebellion) hanno interrotto la conferenza in piazza Cavour per l'avvio della manifestazione Sostenibilmente. Un evento ideato dal Comune di Ancona, per illustrare ai cittadini le azioni concrete del piano StrategicAncona.