''Franco P.'', sit-in al porto: «Avevamo chiesto più equipaggio sulla chiatta» - VIDEO

Cordoglio e appello per la sicurezza. Sit-in questa mattina alla banchina numero 3 del porto di Ancona. In attesa degi sviluppi giudiziari sull'affondamento del rimorchiatore, che l'altro ieri sera ha causato tre vittime tra cui due anconetani, i sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono più formazione sul lavoro. La Cgil, in particolare, aveva contrattato appena tre giorni fa un potenziamento dell'equipaggio della chiatta.