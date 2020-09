Meloni a sorpresa incorona Acquaroli presidente: «Presa un’altra roccaforte» | VIDEO

«Ci tenevo a esserci per ringraziare personalmente Francesco Acquaroli, tutta Fratelli d'Italia, tutto il centrodestra per questa straodinaria vittoria». C'e' il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a salutare ad Ancona la vittoria del centrodestra alle regionali. «Con la guida fondamentale di Fratelli d'Italia si offre a questa Regione na stagione di sviluppo diversa. Sono fiera di come Francesco Acquaroli ha fatto la campagna elettorale. Con lui non sempre gli avversari sono stati gentili- dice la Meloni- tuttavia ha continuato a parlare dei problemi di questa regione, dal ritardo infrastrutturale all' incredibile vergogna di una regione che si trova al centro della nostra nazione e ciò nonostante e' assolutamente isolata. Da come sostenere le migliaia di imprese che qui fanno un pezzo significativo del made in Italy e della eccellenza italiana alla crescita di un marchio di questa regione. Passeremo i prossimi cinque anni - prosegue la Meloni- a mantenere le promesse che abbiamo fatto in questa campagna elettorale».

«Ho una grande squadra che e' riuscita a dare il senso vero della politica a servizio dei territori e non dei territori a servizio dei partiti- dice Acquaroli- È la prima grande discontinuità che vogliamo segnare: la politica deve essere lo strumento per far realizzare i territori e non lo strumento per farlo piegare ai propri desiderata. In queste elezioni è cresciuta la partecipazione e questo è stato un elemento positivo perche' abbiamo risvegliato la volontà dei cittadini di partecipare. Ci hanno votato tante persone che non avevano mai votato centrodestra. Cercheremo di mettercela tutta per non tradire la loro fiducia», promette Acquaroli. «E' prematuro parlare di giunta. Credo sia opportuno che ci siano persone legate ai territori, che sappiano essere un tramite per i territori e che siano espressione dei territori. Ma vedremo quale sara' la valutazione complessiva da domani quando avremo chiarezza dei risultati».