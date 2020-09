Acquaroli accolto tra gli applausi, è lui il nuovo presidente delle Marche - VIDEO

Il distacco di circa 10 punti percentuali è ormai troppo ampio per essere recuperato. Francesco Acquaroli è il nuovo presidente della Regione, con il centrodestra che arriva a governare le Marche dopo 25 anni. Un vero e proprio plebiscito per il candidato scelto da Fratelli d'Italia che ha avuto la meglio su Maurizio Mangialardi. Ad ammettere la sconfitta è stato proprio il candidato del centrosinistra che davanti le telecamere ha voluto complimentarsi con Acquaroli, senza però rinunciare a qualche stoccata verso il Movimento 5 Stelle. Il video del suo arrivo in sala stampa.