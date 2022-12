L'allarme del quartiere: «La terra si sposta sotto i nostri piedi, abbiamo paura di una frana» | VIDEO

ANCONA - Un gruppo di residenti della zona Montirozzo ci guida nel tour del quartiere tra crepe sui muri, nell'asfalto e tra gli avvallamenti della sede stradale. «L'area è monitorata, ma non ci fanno sapere nulla e gli spostamenti sono frequenti». In mano hanno una relazione firmata da un geologo incaricato dal Comune, dove viene specificato che gli spostamenti del terreno (seppur lievi) si verificano. Documento, tuttavia, che risale al 2021. Gli strumenti per il monitoraggio sono ancora presenti: chi vive in zona chiede che i dati siano resi pubblici e che vengano installate delle palizzate.