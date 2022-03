Frana, occhi hi-tech per capirne il futuro | VIDEO

Università Politecnica delle Marche e Comune di Ancona insieme per un programma di ricerca, analisi e monitoraggio della ex frana Barducci

ANCONA - Università Politecnica delle Marche e Comune insieme per un programma di ricerca, analisi e monitoraggio della ex frana Barducci. Si tratta di un sistema che integra quello in piedi dal 2007 e la convenzione permetterà di trasformare la frana in un laboratorio "sul campo". L'accordo infatti prevede lo studio ulteriore dei dati rilevati dall'attuale sistema per capire le dinamiche della frana e progettare gli interventi. Il sindaco Mancinelli:«La frana è un fenomeno con il quale Ancona deve convivere, ma in modo attivo e sicuro».