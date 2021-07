Florilegio debutta con "Tende": «Togliete i veli, il sole c'è sempre» | VIDEO

La prima canzone con cui Matteo Polonara si è presentato come Florilegio: «E' un messaggio di speranza, invito a togliere i filtri che spesso ci fanno vedere nero. Il sole dietro le nuvole c'è sempre»

Il singolo che segna lo spartiacque tra l'artista Matteo Polonara e il suo nuovo modo di fare musica con il nickname Florilegio. «Ci sono sonorità e mondi diversi, parla di speranza- spiega l'artista- è uscito poco dopo il lockdown ma è stato scritto prima della pandemia. Il messaggio? Nel ritornello dico che il sole sorge ogni giorno ma talvolta è coperto da nuvole. Con autoironia do speranza a me stesso, perché ogni giorno offre delle possibiltà, ma sta a noi non avere filtri o pellicole che ci fanno fanno vedere tutto nero».