La "festa" è sotto al Comune, flash mob per la movida: «Non fate morire Ancona» | VIDEO

Un flash mob per chiedere più spazi in città da destinare alla movida. L'appello dal sit-in: «Non fate morire questa città»

C'è chi ballava, chi cantava e chi suonava. Tutti si divertivano. Il flash mob composto da sessanta persone che ieri ha animato l'area davanti al Comune di Ancona, è stato organizzato per chiedere più spazi di svago in città. Video tratto dalla pagina Facebook di Francesco Rubini, capogruppo Altra Idea di Città in consiglio comunale. Il sit-in ha radunato gestori di locali e gente comune, senza rispondere a matrici politiche.