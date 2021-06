Precari della scuola, il flash mob: «Trattati come "usa e getta"» | VIDEO

Le voci dei sindacati che in piazza Roma hanno rappresentato in un flash mob migliaia di lavoratori della scuola alle prese con il precariato. Un grosso cilindro ha raccolto i fogli con le richieste, ma come un grande cestino ha "ospitato" anche le promesse ritenute disattese dal Governo

Un lavoratore su quattro, a scuola, è precario. Numeri da incubo nella nostra regione, che oggi pomeriggio hanno portato in piazza Roma ad Ancona una trentina di precari. La fetta dei contratti a tempo determinato, sia per i docenti che per il personale Ata, rappresenta un 20% del totale. Oltre 6.500 lavoratori chiedono un contratto di lavoro stabile. Inderogabile, osservano i sindacati, soprattutto alla luce dell’anno scolastico trascorso in pandemia. In piazza Roma si è parlato anche di classi "pollaio" e di concorsi.