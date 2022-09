Filisetti in visita a scuola, il direttore dell'ufficio scolastico accolto con l'Inno di Mameli | VIDEO

Il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, è andato ieri ad inaugurare l’anno scolastico a Passo Varano (scuola superiore Podesti-Calzecchi Onesti). E' stato accolto con l'Inno di Mameli in aula magna. Filisetti era finito al centro delle polemiche per l'augurio agli studenti in vista dell'anno scolastico. Aveva detto, per il centrosinistra con toni militareschi e riferibili al ventennio, che «l’importanza di fondare il vostro impegno sull’adempimento del dovere con fede, onore e disciplina, facendo ciò che deve essere fatto e agire semplicemente perché è giusto senza che sia decisiva la prospettiva del buon esito o dell’insuccesso».