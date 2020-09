Filippo Timi alle Muse: «"Promenade de santé", spettacolo spudoratamente fondamentale» | VIDEO

«Andiamo in scena con un testo provocatorio che parla di attrazione e in questo momento è spudoratamente fondamentale- spiega Filippo Timi- dopo tanti mesi a casa, tornare a teatro è tornare a vivere. Respirare, confrontarsi, è un risveglio di primavera per me- prosegue l’attore- ancora più bello farlo con Giuseppe, che apprezzo moltissimo perché riesce a portarti dove non credi. E’ un po' anche il mio primo spettacolo, perché io scrivo e dirigo le mie pièce, ma trovarmi solo come attore è un regalo. Posso anche esagerare in scena».