Strage di Corinaldo: l'entrata di Sfera Ebbasta in Tribunale e l'uscita di Fedez | VIDEO

ANCONA - Rapper in aula questa mattina al tribunale dorico. Fedez e Sfera Ebbasta sono stati chiamati dalla Procura a testimoniare nel processo della strage di Corinaldo, quello relativo alla Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. In corso a Palazzo di Giustizia c’è il filone bis, quello sulle responsabilità relative alla sicurezza del locale, con nove persone imputate. I due artistI sono entrati e usciti dall'ingresso secondario del Palazzo di Giustizia, totalmente nascosti a macchine fotografiche e videocamere. Il tribunale ha infatti rafforzato le misure di sicurezza. Entrambi gli artisti erano stati sentiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo poco dopo la tragedia. Sfera perché si sarebbe dovuto esibire proprio quella notte in un dj set previsto attorno all'una, Fedez si era esibito alla Lanterna il 27 febbraio 2016.