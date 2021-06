«Alzala, capitano!», la Janus Basket porta le Marche in A2 | VIDEO

Euforia negli spogliatoi della Ristopro Janus Basket per la promozione in serie A2. Prima della festa in città c'è stata quella in campo a fine partita

La vittoria in gara 5 dei Playoff serie B contro il Cividale regala a Fabriano l'accesso alla serie A2 di Basket. «Ieri sera è stata scritta una delle più belle pagine del basket fabrianese: in uno scenario perfetto, 225 cuori (e molti di più collegati da casa) uniti verso un unico obbiettivo, una bolgia vera e propria. L’andamento della partita non conta oggi, un giorno la riguarderemo e realizzeremo l’accaduto, per il momento non svegliateci» scrive la società sulla pagina ufficiale Facebook.