Fabio “Sik” Russo lo rifà: sfida il coprifuoco in centro vestito da Batman | VIDEO 

«Sono in cerca della pattuglia, che dovrebbe arrivare tra cinque minuti». E' l'ultima provocazione di Fabio “Sik” Russo in diretta social, dopo il video che gli è costato la multa davanti ai suoi stessi fan. Tra una citazione di Rocky Balboa e la promessa di rifarsi vivo vestito da Uomo Tigre, Russo torna in centro ad Ancona nell’orario del coprifuoco. Stavolta è in corso Garibaldi, vestito da Batman e in diretta su un secondo profilo. Il video risale a qualche giorno fa.