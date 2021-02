Show per i fan seminudo: Fabio “Sik” Russo multato in diretta social | VIDEO

«Sono il più real. Non c'è nessuno come me»: così Fabio Russo, in arte Sik, 34mila follower su Instagram, si è giustificato di fronte agli agenti di polizia che lo hanno fermato ieri sera alle 23,00 mentre si aggirava scalzo e senza maglietta lungo corso Carlo Alberto.

Durante tutto il controllo l'influencer ha tenuto accesa la telecamera del telefono che ha permesso ai suoi 7mila fan connessi di vedere tutta la scena. Russo è stato denunciato e multato per aver violato le normative anti contagio. Per lui è scattata una sanzione da 400 euro.