«El fiòlo, l'Ancona, le risate»: il commovente omaggio della Nord a Fabio "Favoloso" | VIDEO

Si sono svolte ieri pomeriggio le finali di calcio-tennis del "Memorial Favoloso", il torneo promosso dall'associazione Arcopolis in ricordo di Fabio Giovagnoli conosciuto da tutti come "Favoloso", facchino della cooperativa Omnia e ultras dell'Ancona morto prematuramente. Un ragazzo buono e ben voluto da tutta la comunità degli Archi e dalla città di Ancona. Il memorial è stato voluto e sostenuto economicamente dalla comunità dei pescatori degli Archi parte integrante dell'associazione Arcopolis. Il torneo si è svolto al campo verde "Pacifico Ricci", luogo riqualificato grazie all'impegno dell'associazione che lo ha trasformato da un luogo di degrado a centro vitale del quartiere. Il memorial ha visto impegnate ventidue squadre che si sono “date battaglia” onorando la vita di Fabio. «La comunità degli Archi ha fatto sentire tutto il suo calore creando un momento di condivisione profonda e di convivialità, in più di trecento persone sono venute per ricordare Fabio ed assistere alle fasi finali del torneo- scrive Arcopolis in una nota- Panini, musica, sport ma la parte più importante e commovente del pomeriggio sono stati i momenti in cui l'associazione Arcopolis ha ricordato Fabio insieme ai ragazzi della Curva Nord che hanno partecipato numerosi all'iniziativa e hanno ricordato Fabio con cori in suo onore e con uno striscione affisso in alto sulla rete del campetto con scritto "El fiolo, l'Ancona, le risate... Favoloso le giornate mai dimenticate"».

Alla manifestazione hanno partecipato anche la famiglia di Fabio che, commossi, hanno potuto ricevere l'amore di tutta la comunità degli Archi, della Curva e dei tanti amici di Fabio. Per l'occasione hanno partecipato anche gli assessori Stefano Foresi e Andrea Guidotti che hanno presenziato all'evento esprimendo la loro solidarietà alla famiglia di Fabio e vicinanza concreta al progetto dell' associazione Arcopolis. «Stefano Foresi- scrive ancora Arcopolis- ha riconosciuto l'enorme lavoro che l'associazione sta portando avanti nel quartiere creando una comunità interculturale che lavora unita e solidale come una realtà unica ed innovativa di cui la città di Ancona deve essere orgogliosa. Riconoscimento che non si è fermato alle parole ma a gesti concreti dell'amministrazione comunale che intende sostenere il progetto Arcopolis dando una sede nel centro del quartiere dove poter svolgere le proprie attività, l'installazione delle luci, di una fontanella con l'acqua e le telecamere presso il campo verde "Pacifico Ricci". Campo che, grazie al sostegno dell'assessorato allo sport, è stato reso polisportivo con la creazione di un campo da tennis e l'imminente installazione dei canestri».