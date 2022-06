Tour della Palombella: dove si riaffaccia la paura dell'amianto | VIDEO

Un tour con l'associazione anti-degrado nella zona della ex Angelini. Nonostante le rassicurazioni del Comune, alcuni residenti si dicono preoccupati del rischio amianto

Un tour con l'associazione anti-degrado nella zona della ex Angelini. Nonostante le rassicurazioni del Comune, alcuni residenti si dicono preoccupati del rischio amianto. In un palazzo di poche famiglie sono stati segnalati tre casi di tumore, oltre a una persona deceduta alcuni anni fa sempre per cancro. Poi c'è la questione degrado.