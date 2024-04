Suviana e non solo, ancora troppi infortuni sul lavoro (anche nelle Marche)

Oltre 40 incidenti sul lavoro al giorno dove i più penalizzati sono giovani e precari in un mercato del lavoro che vede meno del 10% dei contratti attivati nell’ultimo anno a tempo indeterminato. Una situazione preoccupante, quella marchigiana, ma che accomuna alle altre regioni italiane e che, in assenza di risposte da parte del Governo nazionale, ha portato Cgil e Uil a dichiarare quattro ore di sciopero generale. Nelle Marche si sono svolte 5 manifestazioni nei capoluoghi di provincia in occasione dello sciopero generale.