«La nostra maturità ai tempi del Covid» | VIDEO

Una chiacchierata con chi ha appena sostenuto l'esame di maturità 2021, ma anche con chi sta per entrare in aula per sostenre la prova. Paure, ansie ma anche il sollievo di aver messo alle spalle un anno particolarmente difficile