Assegnati alla Regione Marche oltre 62milioni di euro per il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Serviranno per migliorare l'efficientamento energetico, il recupero degli stabili danneggiati dal sisma e l'acquisto di sistemazioni temporanee per gli assegnatari.