Da mare a mare per solidarietà: Enrico in bici da Ancona a Ladispoli | VIDEO

ANCONA - Enrico Magnarini, presidente della Ciclistica Anconitana, partirà in piena notte dal Passetto il prossimo 22 giugno e raggiungerà il litorale laziale in un tempo stimato di 12 ore (soste escluse). Ha organizzato una raccolta fondi per il Centro Papa Giovanni XXIII attraverso la piattaforma www.retedeldono.it

La traversata prevede una distanza di oltre 300 chilometri che per la prima volta Enrico sosterrà da solo in una sfida principalmente psicologica. L'incognita principale? Non tanto le salite quant oil meteo. L'itinerario prevede passaggi a Macerata, Visso e Terni. E' possibile donare al link https://www.retedeldono.it/iniziativa/marcotrillini/traversata-solidale.