Dall'allarme al decollo in 20 minuti: come funziona l’elisoccorso notturno | VIDEO

Un servizio che permette all’elicottero di decollare da Ancona o Fabriano anche in ore notturne grazie ad appositi visori in dotazione all’equipaggio. E’ stato presentato oggi all’ospedale di Torrette e il responsabile dell’elisoccorso, Germano Rocchi, spiega qual è la procedura in caso di emergenza. Tempi, piani di volo e assistenza che potrà essere portata direttamente anche nei luoghi della regione difficilmente accessibile. L’elicottero, infatti, potrà atterrare anche in campi sportivi o prati privi di illuminazione.