«Oh Prefetto, facce da' il lavoro!», presidio e cori per Elica | VIDEO

Il presidio dei lavoratori Elica questa mattina in piazza del Papa. I dipendenti dello stabilimento di Cerreto d'Esi e di Mergo si sono riuniti davanti alla Prefettura con le rispettive sigle sindacali (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm). L'azienda, leader nel settore delle cappe aspiranti aveva annunciato in primavera il trasferimento delle linee produttive a maggiore standardizzazione nello stabilimento di Jelcz-Laskowice, in Polonia. A rischio oltre 400 posti di lavoro.