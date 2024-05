Osimo verso le elezioni, dalla viabilità agli eventi: il confronto tra i candidati | VIDEO

Cinque domande in un unico documento-proposta firmato Confcommercio Marche Centrali: dalla realizzazione dei centri commerciali naturali, per supportare imprese e attività, alla viabilità intesa anche come parcheggi, gestione dell'ascensore (Tiramisù) e miglioramento del trasporto pubblico. A fare il punto su come migliorare il terziario sono stati i tre candidati sindaco di Osimo: Sandro Antonelli, Michela Glorio e Francesco Pirani. Denominatore comune: la necessità di rilanciare l’identità osimana, a partire dal suo centro storico. Le loro voci nel confronto organizzato da Confcommercio.