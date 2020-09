Pasquinelli: «Sinistra ideologica e parolaia, vi spiego il comunismo nelle Marche» | VIDEO

L’avvocato Fabio Pasquinelli spiega qual è la filosofia che lo porta ad essere il candidato per il Partito Comunista alle prossime elezioni regionali. «Essere comunisti oggi significa affrontare i temi centrali dell’economia e del lavoro guardando alla tradizione operaia e del socialismo ma guardando ai problemi concreti. La nostra idea ci offre gli strumenti per affrontare la crisi che sta attraversando il nostro Paese e la nostra Regione. Le altre forze hanno tradito i lavoratori- continua Pasquinelli- la destra, la sinistra e il M5S hanno contribuito ad aumentare la precarietà e la disoccupazione e la povertà oggi riguarda anche i giovani lavoratori precari. Chi produce ricchezza non può vederla espropriata verso le banche e le multinazionali, con cui destra e sinistra vanno a braccetto». Oltre al Pd nelle Marche si presentano due liste di sinistra: il Partito Comunista e Dipende da Noi, quest’ultima con il candidato Roberto Mancini. Perché?: «Perché noi non siamo di sinistra, siamo comunisti- conclude Pasquinelli- non siamo per la sinistra ideologica e parolaia che non riesce ad invertire la rotta. Abbiamo intenzione di riprendere la sovranità popolare e l’indipendenza nazionale anche partendo dai governi locali».